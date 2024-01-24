Бонуччи: «Я по-прежнему намерен сыграть на Евро-2024»

Центральный защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи заявил, что его главная цель осталась прежней.

У 36-летнего ветерана не задалось в берлинском «Унионе» – итальянец покинул команду спустя всего полгода после прихода из «Ювентуса». 11 января о подписании Бонуччи объявил турецкий «Фенербахче».

«Моя цель – поехать на Евро-2024 со сборной Италии. Перед трансфером в «Фенербахче» у меня была встреча со Спаллетти.

Я знаю, что этот турнир будет непростым. Есть много кандидатов на победу, но мы – действующие чемпионы Европы. Мы поедем защищать титул, и я хочу быть в команде, как и любой другой игрок. Я отдам все силы, если меня включат в заявку», – рассказал защитник в интервью официальному сайту «Фенербахче».