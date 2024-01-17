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​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди

17 Января 2024 • 17:30 Комментировать (2)

Ванда Нара, супруга и в одночасье агент аргентинского нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала о своей первой ночи с футболистом.

«Через матрас в холостяцкой квартире Икарди прошло, должно быть, 200 женщин. Но после меня он [матрас] разрушился и стал непригодным. Я помню, как на следующий день у меня болело всё тело, ведь я не привыкла выкладываться на полную. Я принимала обезболивающее каждые четыре часа», - цитирует Ванду издание AS со ссылкой на программу Rumis.

В сезоне 2023/2024 Мауро Икарди провёл 27 официальных матчей. В них аргентинец забил 17 голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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KLINSMANN
17 Января 2024 в 17:53
а что там счётчик стоял не пойму?
Андрей Трунов
17 Января 2024 в 17:33
Только я не понял - кто кого сломал. Он её или она его? :) Если она принимала обезболивающие :)
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