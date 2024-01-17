Опытный итальянский вратарь Сальваторе Сиригу сменил команду. 37-летний футболист трудоустроился в турецком «Фатих Карагюмрюке», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что первую половину нынешнего сезона опытный голкипер провел в расположении «Ниццы». За французскую команду Сиригу не сыграл ни одного поединка.

Сальваторе - чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии и четырехкратный победитель Лиги 1 в составе «ПСЖ».

«Фатих Карагюмрюк» - один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша чемпионата Турции. Команда с 20 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Суперлиги.