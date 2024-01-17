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Ванда Нара - об изменах Икарди: «Мауро поделил женщин по континентам»

17 Января 2024 • 12:45 Комментировать

Ванда Нара, которая является женой и агентом нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказал об изменах своего супруга.

«Он поделил женщин по континентам. Это какое-то сумасшествие. Один телефон был рабочим, по нему с ним связывались из клуба. Остальные были предназначены для связи с женщинами», - передает слова Нары Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом году пара была близка к разводу из-за измен футболиста.

Мауро выступает за «Галатасарай» с лета прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферный ценник аргентинца – 20 миллионов евро.

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