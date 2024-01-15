​Бонуччи: «Хочу выиграть трофей в «Фенербахче»

Оказавшийся в турецком «Фенербахче» итальянской защитник Леонардо Бонуччи заявил, что жаждет выиграть в своем новом клубе чемпионский титул либо иной трофей. Бонуччи неудачно перебрался в Германию минувшим лето, но решил не продолжать выступления в тонущем берлинском «Унионе».

- Благодарен всем. Я обсуждал свой будущий переход с Эдином Джеко и Душаном Тадичем. Услышанное от них повлияло на мой выбор. Я хочу привнести свой опыт. Я в последней фазе своей карьеры и хочу закончить ее трофеем. Попробую изучать турецкий язык, - цитирует слова Леонардо Бонуччи ppianetamilan.it.