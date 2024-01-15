Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Бонуччи: «Хочу выиграть трофей в «Фенербахче»

15 Января 2024 • 05:59 Комментировать

Оказавшийся в турецком «Фенербахче» итальянской защитник Леонардо Бонуччи заявил, что жаждет выиграть в своем новом клубе чемпионский титул либо иной трофей. Бонуччи неудачно перебрался в Германию минувшим лето, но решил не продолжать выступления в тонущем берлинском «Унионе».

- Благодарен всем. Я обсуждал свой будущий переход с Эдином Джеко и Душаном Тадичем. Услышанное от них повлияло на мой выбор. Я хочу привнести свой опыт. Я в последней фазе своей карьеры и хочу закончить ее трофеем. Попробую изучать турецкий язык, - цитирует слова Леонардо Бонуччи ppianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Леонардо Бонуччи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо ​В Англии сорвался второй матч за день «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Реал» может продать Винисиуса - названа причина Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.01.24 в 20:00
Галатасарай Галатасарай
Кайсериспор Кайсериспор
1.32 5.40 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
05:59 · Турция
​Бонуччи: «Хочу выиграть трофей в «Фенербахче»
14 Января
14:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала предложение по аренде Боэ с правом выкупа, «Галатасарай» уже ответил
11:53 · Италия. Серия А
Саншеш может досрочно покинуть «Рому» и перейти в другой клуб
06:28 · Турция
​Крунич: «Фенербахче» очень хотел меня»
13 Января
21:50 · Италия. Серия А
Крунич прокомментировал переход из «Милана» в «Фенербахче»
20:33 · Италия. Серия А
Раде Крунич – игрок «Фенербахче» официально
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» провёл предварительные переговоры по возможному трансферу Чалова слухи
12 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не интересуется Дуарте из чемпионата Турции
22:53 · Россия. Премьер-лига
В «Истанбул Башакшехире» высказались о предложениях «Локомотива» по Дуарте
22:20 · Турция
​«Фенербахче» не отказывается от намерений пригласить Савича
17:37 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» выставил ценник на Боэ для «Баварии» слухи
15:26 · Италия. Серия А
​«Фенербахче» анонсировал трансфер хавбека «Милана»
14:40 · Турция
​В Турции вводят полуавтоматическую фиксацию офсайда
12:04 · Италия. Серия А
Известна сумма трансфера Крунича в «Фенербахче»
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нашёл усиление в АПЛ
Все новости
Рекомендуем