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​Крунич: «Фенербахче» очень хотел меня»

14 Января 2024 • 06:28 Комментировать

Сербский полузащитник с боснийским паспортом, Раде Крунич, все-таки перебрался в «Фенербахче» - закончилась сага, которая началась еще прошлым летом, когда появились первые слухи об интересе стамбульцев к футболисту. Крунич подтвердил, что интерес к переходу со стороны «Фенербахче» был очень большим:

- «Фенербахче» очень хотел, чтобы я оказался тут, и это мотивирует меня. Наконец-то я тут. Болельщики клуба могут быть уверены, что я сделаю все возможное для клуба, - цитирует слова Раде Крунича panetamilan.it.

Доселе Крунич четыре года выступал за итальянский «Милан».


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