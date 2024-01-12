​«Фенербахче» не отказывается от намерений пригласить Савича

Турецкий «Фенербахче» - самый активный клуб футбольной Европы на трансферном рынке. Турки уже пригласили Леонардо Бонуччи и Раде Крунича, но они не отказываются от намерений пригласить и черногорского защитника мадридского «Атлетико» - Стефана Савича. Об интересе «Фенера» к нему мы уже сообщали ранее.

Впрочем, велика вероятность, что Савича они заполучат только летом - во-первых, игрок еще нужен своей нынешней команде, а во-вторых, его контракт истекает как раз летом, и в этом свете «Фенербахче» может заполучить его бесплатно, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.