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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Фенербахче» не отказывается от намерений пригласить Савича

12 Января 2024 • 22:20 Комментировать

Турецкий «Фенербахче» - самый активный клуб футбольной Европы на трансферном рынке. Турки уже пригласили Леонардо Бонуччи и Раде Крунича, но они не отказываются от намерений пригласить и черногорского защитника мадридского «Атлетико» - Стефана Савича. Об интересе «Фенера» к нему мы уже сообщали ранее.

Впрочем, велика вероятность, что Савича они заполучат только летом - во-первых, игрок еще нужен своей нынешней команде, а во-вторых, его контракт истекает как раз летом, и в этом свете «Фенербахче» может заполучить его бесплатно, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Стефан Савич
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