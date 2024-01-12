​В Турции вводят полуавтоматическую фиксацию офсайда

В Турции пошли по пути технического прогресса. Турецкая футбольная федерация объявила о том, что со второй части сезона Суперлиги вводится полуавтоматическая система фиксации офсайда. Эта система уже используется в некоторых соревнованиях, в частности в Лиге чемпионов.

Если говорить о европейских лигах, то чемпионат Турции станет лишь вторым, где работает полуавтоматическая система фиксации офсайда. Первой такой лигой стала Серия А.

Полуавтоматическая система фиксации офсайда способна точно определять положение футболистов во время передачи и помогать ВАР быстрее принимать решение.