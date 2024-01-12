Центральный защитник Леонардо Бонуччи, известный по выступлениям за туринский «Ювентус» и сборную Италии, продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Новым местом работы 36-летнего футболиста стал стамбульский «Фенербахче». Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона.

Предыдущим местом работы Леонардо был немецкий «Унион». Бонуччи сыграл за берлинский коллектив десять поединков, в которых отметился одним голом.

После 19 туров чемпионата Турции «Фенербахче» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка.