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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Фенербахче»: «Кто-то упорно не хочет видеть «Фенербахче» чемпионом»

11 Января 2024 • 22:17 Комментировать

В конце декабря в Саудовской Аравии был сорван финал Суперкубка Турции, «Фенербахче» и «Галатасарай» уже вышли было на поле, но затем ретировались. Президент «Фенеребахче» Али Коч считает произошедшее большим ударом по обоим клубам.

- Оба клуба, особенно «Фенербахче», получили тяжелый удар из-за этого. Я вообще думаю, что это не случайно - «Фенербахче» не становится чемпионом уже десять лет. Я думаю, что клубу не позволят стать чемпионом, пока я буду оставаться у руля. Кому-то очень не хочется видеть меня, потому «Фенербахче» всегда виноват, - цитирует слова Коча DerbyDerbyDerby.


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