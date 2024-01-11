​Наставник «Фенербахче»: «Бонуччи был моим приоритетом»

В турецком «Фенербахче» очень довольны, заполучив в свою команду Леонардо Бонуччи, который так и не привык ни к Германии, ни к «Униону», в котором выступал последние полгода. Исмаил Картал, наставник «Фенербахче», очень доволен появлением итальянского игрока. Он заявил, что Бонуччи был для него приоритетом.

- У нас были различные альтернативы. Но я говорил с нашим президентом и убедил его, что Леонардо - наш приоритет. Я благодарен ему за доверие. Зимой трудно приобретать игроков, но у нас получилось, - цитирует слова Карталя итальянское новостное агентство ITASportPress.