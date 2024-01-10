Стало известно, сколько Бонуччи заработает в «Фенербахче»

Известный итальянский защитник Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в стамбульском «Фенербахче». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, сделка уже оформлена. Бонуччи заключил с турецким топ-клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. Согласно условиям сделки, Леонардо заработает за полгода 1,2 миллиона евро.

Нынешний сезон 36-летний итальянец начал в составе берлинского «Униона». В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги защитник провел семь поединков и отметился одним забитым мячом.