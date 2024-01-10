40-летний Куарежма может вернуться в футбол - назван клуб

Известный португальский полузащитник Рикарду Куарежма может вернуться в стамбульский «Бешикташ». Об этом рапортуют журналисты портала O Jogo.

По данным источника, стамбульский гранд хочет подписать 40-летнего португальца, несмотря на то, что тот объявил о завершении карьеры летом прошлого года. Куарежма находится без клуба с 2022 года.

Напомним, что Рикарду долгое время выступал за «Бешикташ». Португалец защищал цвета стамбульской команды с 2010 по 2013-й год и с 2015-го по 2019-й. В футболке «орлов» он провел 227 поединков, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и 77 результативных передач.