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​Коутиньо может вернуться в Европу или поехать к Месси

08 Января 2024 • 17:52 Комментировать

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо в 2024 году может вернуться в Европу. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 31-летнему бразильцу проявляют клубы турецкой Суперлиги.

Кроме того, Коутиньо находится на радаре «Интер Майами», за который с лета выступает Лионель Месси и несколько других экс-игроков «Барселоны».

В настоящий момент Филиппе Коутиньо играет в аренде за катарский клуб «Аль-Духаиль». Права на атакующего полузащитника принадлежат «Астон Вилле».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Коутиньо в 9 миллионов евро.

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