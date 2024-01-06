​Икарди сломали нос

Стамбульское дерби 24 декабря прошло в яростной борьбе, хотя и закончилось нулевой ничьей - «Галатасарай» и «Фенербахче» забить друг другу не сумели. Очень сильно пострадал в этом матче Мауро Икарди - аргентинскому нападающему «Галатасарая» поставили синяк под глазом, и, вдобавок, сломали нос.

Во время игры из-за этого у него даже возник конфликт с Эдином Джеко из «Фенербахче» - в то время как Икарди уверял, что ему двинули по носу локтем, Джеко заявил, что Икарди, якобы, сам приложился «фэйсом» о штангу, отсюда и повреждения носа.

Так или иначе, сейчас выяснилось, что нос у Икарди действительно сломан, из-за чего ему придется пропустить не менее трех недель.