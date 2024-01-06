Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Икарди сломали нос

06 Января 2024 • 00:13 Комментировать

Стамбульское дерби 24 декабря прошло в яростной борьбе, хотя и закончилось нулевой ничьей - «Галатасарай» и «Фенербахче» забить друг другу не сумели. Очень сильно пострадал в этом матче Мауро Икарди - аргентинскому нападающему «Галатасарая» поставили синяк под глазом, и, вдобавок, сломали нос.

Во время игры из-за этого у него даже возник конфликт с Эдином Джеко из «Фенербахче» - в то время как Икарди уверял, что ему двинули по носу локтем, Джеко заявил, что Икарди, якобы, сам приложился «фэйсом» о штангу, отсюда и повреждения носа.

Так или иначе, сейчас выяснилось, что нос у Икарди действительно сломан, из-за чего ему придется пропустить не менее трех недель.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Мауро Икарди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Газиантеп Газиантеп
Пендикспор Пендикспор
2
2
2.11 3.55 3.15
Видео
Окончен
Бешикташ Бешикташ
Касымпаша Касымпаша
1
3
1.67 4.00 4.50
Видео
Окончен
Антальяспор Антальяспор
Аланьяспор Аланьяспор
0
0
1.86 3.85 3.65
Видео
06.01.24 в 13:30
Ризеспор Ризеспор
Хатайспор Хатайспор
2.23 3.55 2.95
Видео
06.01.24 в 16:00
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Адана Демирспор Адана Демирспор
2.55 3.70 2.46
Видео
06.01.24 в 19:00
Анкарагюджю Анкарагюджю
Трабзонспор Трабзонспор
3.15 3.70 2.08
Видео
06.01.24 в 19:00
Самсунспор Самсунспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2.36 3.65 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
00:13 · Турция
​Икарди сломали нос
04 Января
21:15 · Турция
​Финал Суперкубка Турции состоится в январе
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» включился в борьбу за Гравильона
06:04 · Турция
​Ньянг хочет покинуть бывший клуб Дзюбы - «не платят вовремя»
03 Января
17:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Эльнени может продолжить карьеру в Турции слухи
10:52 · Турция
Ванда Нара опубликовала фото в купальнике с отдыха в Дубае фото
03:34 · Турция
​Эрдоган пригрозил последствиями саудитам за отмену финала турецкого Суперкубка
00:47 · Турция
Ванда Нара снова будоражит Икарди - опубликовала фото в купальнике из Дубаи
02 Января
22:30 · Испания. Ла Лига
​«Фенербахче» активно работает над трансфером Савича
16:46 · Турция
​Агент опроверг слухи о Зиеше
31 Декабря
16:51 · Англия. Премьер-лига
Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию слухи
11:02 · Италия. Серия А
Саншеш может перейти в турецкий клуб
30 Декабря
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Трабзонспор» может подписать хавбека «Арсенала» слухи
29 Декабря
23:14 · Турция
Матч Суперкубка Турции перенесут на более поздний срок официально
21:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы готовы подписать Фирмино слухи
Все новости
Рекомендуем