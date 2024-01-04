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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Финал Суперкубка Турции состоится в январе

04 Января 2024 • 21:15 Комментировать

Отмененный с политическим подтекстом финал Суперкубка Турции состоится в январе, так решила турецкая федерация футбола. Точная дата пока не определена, но, скорее всего, это состоится в последнюю неделю января.

Из-за чемпионата Европы, который пройдет летом, график внутренних соревнований в турецком футболе уплотнен, чемпионат закончится девятнадцатого мая, потому найти время для проведения финала Суперкубка не так и просто.

Напомним, что в поединке должны сойтись столичные клубы «Галатасарай» и «Фенербахче», которые лидируют на данный момент с большим отрывом и в турнирной таблице турецкого чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче
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