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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Ньянг хочет покинуть бывший клуб Дзюбы - «не платят вовремя»

04 Января 2024 • 06:04 Комментировать

Бывший нападающий итальянского «Милана» Мбайе Ньянг разочаровался в турецком чемпионате и хочет покинуть его. Причина банальна - в его «Адана Демирспор», оказывается, возникли проблемы со своевременным исполнением финансовых обязательств перед игроками. Об этом сообщает авторитетный французский журнал L'Equipe.

- Хочу уйти. Уже рассказал об этом руководству. Хочу вернуться во французский чемпионат, потому что уже выступал там, и все там хорошо получалось. Уверен, у меня получится, - заявил игрок в интервью журналистам издания.

Ньянг сыграл в своей карьере двадцать три матча за сборную Сенегала.


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Евро-Футбол.Ру,
Мбайе Ньянг Адана Демирспор
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