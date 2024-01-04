​Ньянг хочет покинуть бывший клуб Дзюбы - «не платят вовремя»

Бывший нападающий итальянского «Милана» Мбайе Ньянг разочаровался в турецком чемпионате и хочет покинуть его. Причина банальна - в его «Адана Демирспор», оказывается, возникли проблемы со своевременным исполнением финансовых обязательств перед игроками. Об этом сообщает авторитетный французский журнал L'Equipe.

- Хочу уйти. Уже рассказал об этом руководству. Хочу вернуться во французский чемпионат, потому что уже выступал там, и все там хорошо получалось. Уверен, у меня получится, - заявил игрок в интервью журналистам издания.

Ньянг сыграл в своей карьере двадцать три матча за сборную Сенегала.