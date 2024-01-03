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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Эрдоган пригрозил последствиями саудитам за отмену финала турецкого Суперкубка

03 Января 2024 • 03:34 Комментировать

Финал турецкого Суперкубка был скандально отменен в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, и по этому поводу решил высказаться не кто-нибудь, а турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он пригрозил руководству Саудовской Аравии последствиями за такие дела:

- Это не останется безнаказанным. Мы хотим, чтобы турецкий спорт обсуждали за результаты, а не политически. Они не имели права превращать спорт в политическое соревнование. В Турецкой республике проживают 85 миллионов человек, а Кемаль Ататюрк - основатель страны. Мы защищаем репутацию нашей страны, - цитирует слова Эрдогана derbyderbyderby.it.

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