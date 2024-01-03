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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ванда Нара снова будоражит Икарди - опубликовала фото в купальнике из Дубаи

03 Января 2024 • 00:47 Комментировать

Судя по всему, слухи о том, что у эпатажной скандал-дивы Ванды Нары проблемы со здоровьем, оказались ложными. Они появились еще летом. Обожающая романы с футболистами дама сфотографировалась в Дубаи в одном лишь купальнике, словно демонстрируя то, что тело, как и здоровье, что называется, «цветет и пахнет».

Без нарисованного под глазом синяка в знак поддержки Мауро Икарди (тот требовал пенальти в матче против «Фенербахче» 24 декабря и демонстрировал якобы полученный в единоборстве синяк), но зато с очевидно «накачанной» грудью и крашенными в очередной раз волосами - после блондинки Ванда трансформировалась в «морену», то есть в шатенку («морено» в переводе с испанского - «шатен»).

Икарди в Стамбуле, надо полагать, снова лишится покоя из-за мыслей, что же собирается выкинуть Ванда в Дубаи.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди Ванда Нара
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