Ванда Нара снова будоражит Икарди - опубликовала фото в купальнике из Дубаи

Судя по всему, слухи о том, что у эпатажной скандал-дивы Ванды Нары проблемы со здоровьем, оказались ложными. Они появились еще летом. Обожающая романы с футболистами дама сфотографировалась в Дубаи в одном лишь купальнике, словно демонстрируя то, что тело, как и здоровье, что называется, «цветет и пахнет».

Без нарисованного под глазом синяка в знак поддержки Мауро Икарди (тот требовал пенальти в матче против «Фенербахче» 24 декабря и демонстрировал якобы полученный в единоборстве синяк), но зато с очевидно «накачанной» грудью и крашенными в очередной раз волосами - после блондинки Ванда трансформировалась в «морену», то есть в шатенку («морено» в переводе с испанского - «шатен»).

Икарди в Стамбуле, надо полагать, снова лишится покоя из-за мыслей, что же собирается выкинуть Ванда в Дубаи.