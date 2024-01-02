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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Агент опроверг слухи о Зиеше

02 Января 2024 • 16:46 Комментировать

В турецкой прессе появилась слова агента Хакима Зиеша Джорджа Гарди. Он якобы говорил о желании футболиста уйти из «Галатасарая» в зимнее трансферное окно. Оказалось, что эта цитата была выдумкой.

«Фейковые новости. Я никогда не делал никаких заявлений о Зиеше и не знаю этого человека, который писал от моего имени», - написал Гарди в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 Хаким Зиеш провёл за «Галатасарай» 14 официальных матчей. В них вингер записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 30-летнего Зиеша в 12 миллионов евро.

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