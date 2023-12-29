Матч Суперкубка Турции перенесут на более поздний срок

Стамбульский «Фенербахче» опубликовал в соцсетях совместное заявление с «Галатасараем» и Федерацией футбола Турции о том, что отменённый в пятницу вечером матч между клубами в Саудовской Аравии будет сыгран в другое время.

«Матч за Суперкубок, запланированный на пятницу, 29 декабря перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, которое мы приняли клубами. Благодарим Федерацию футбола принимающей стороны за приложенные усилия по организации матча», - гласят соцсети «Фенербахче».

О том, где и когда будет сыгран отменённый матч, не сообщается. А о том, почему матч в итоге отменился, читайте здесь.