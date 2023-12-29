«Бешикташ» предложил сыграть матч за Суперкубок Турции на своём стадионе

Вечером пятницы «Фенербахче» и «Галатасарай» должны были сыграть в Саудовской Аравии очный матч за Суперкубок Турции. Однако матчу было не суждено состояться.

О причинах сорванного матча читайте здесь, а пока ещё один стамбульский гранд, «Бешикташ» в своих соцсетях предложил сыграть «Галате» и «Фенеру» матч на своём стадионе. Он, к слову, расположен почти в самом центре Стамбула.

«Ждём болельщиков Ататюрка в Долмабахче с турецкими флагами, чтобы сыграть финал Суперкубка на самом красивом стадионе в мире», - пишет пресс-служба «Бешикташа» в соцсетях.

Напомним, что игра «Фенербахче» и «Галатасарая» в Саудовской Аравии была отменена за считаные минуты до начала.