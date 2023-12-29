​Скандал в Саудовской Аравии: Суперкубок Турции отменён за считанные минуты до его начала

В пятницу вечером в Саудовской Аравии должен был пройти матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче». Организаторы поединка вдруг выдвинули условия – они запретили футболки с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – первого президента Турецкой Республики. Кроме того, саудовцы не позволили использовать баннеры с определёнными слоганами. Всё это не понравилось клубам-участникам.

Дело дошло до того, что матч за Суперкубок Турции отменили. «Фенербахче» и «Галатасарай» возвращаются в родную страну. Об этом в социальных сетях пишет журналист Ягыз Сабунджоглу.

Стоит сказать, что новость об отмене матча появилась примерно за 15 минут до того, как должен был прозвучать стартовый свисток.