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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Матч за ​Суперкубок Турции не начнётся вовремя – саудовская полиция дежурит около раздевалок

29 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать
Галатасарай
0:0
Фенербахче
отменен

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» не начнётся в пятницу в 20:45 по московскому времени, как планировалось. Об этом информирует TRT Spor.

Ожидается, что начало игры за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии может сдвинуться. Полиция в настоящий момент дежурит около раздевалок команд, чтобы никто не вышел на поле в футболке с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – первого президента Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» недовольны условиями, которые выдвинули организаторы.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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