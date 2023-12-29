Матч за ​Суперкубок Турции не начнётся вовремя – саудовская полиция дежурит около раздевалок

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» не начнётся в пятницу в 20:45 по московскому времени, как планировалось. Об этом информирует TRT Spor.

Ожидается, что начало игры за Суперкубок Турции в Саудовской Аравии может сдвинуться. Полиция в настоящий момент дежурит около раздевалок команд, чтобы никто не вышел на поле в футболке с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – первого президента Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» недовольны условиями, которые выдвинули организаторы.