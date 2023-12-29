Суперкубок Турции не будет перенесён в последний момент

Представители Турецкой футбольной федерации провели переговоры с президентами «Галатасарая» и «Фенербахче». Было решено, что матч за Суперкубок Турции не будет перенесён – он пройдёт в соответствии с планом. Об этом в социальных сетях пишет журналист Ягыз Сабунджоглу.

Ранее сообщалось, что в «Галатасарае» и «Фенербахче» недовольны условиями, которые выдвинули организаторы матча в Саудовской Аравии. Они запретили футболки с изображением первого президента Турецкой Республики и слоганами.

Матч «Галатасарай» - «Фенербахче» стартует сегодня, 29 декабря, в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.