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Суперкубок Турции не будет перенесён в последний момент

29 Декабря 2023 • 18:53 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
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Через 1 ч. 10 мин.

Представители Турецкой футбольной федерации провели переговоры с президентами «Галатасарая» и «Фенербахче». Было решено, что матч за Суперкубок Турции не будет перенесён – он пройдёт в соответствии с планом. Об этом в социальных сетях пишет журналист Ягыз Сабунджоглу.

Ранее сообщалось, что в «Галатасарае» и «Фенербахче» недовольны условиями, которые выдвинули организаторы матча в Саудовской Аравии. Они запретили футболки с изображением первого президента Турецкой Республики и слоганами.

Матч «Галатасарай» - «Фенербахче» стартует сегодня, 29 декабря, в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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