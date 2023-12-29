Центральный защитник Эрик Байи покинул расположение «Бешикташа». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, с 29-летним футболистом был расторгнут контракт.

Напомним, Байи присоединился к «Бешикташу» в сентябре этого года, перебравшись из «Манчестер Юнайтед». Однако в начале декабря игрок был отстранен от основной команды вместе с другими четырьмя футболистами. Официальная причина — неубедительная игра.

В составе «Бешикташа» Байи принял участие в восьми встречах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 3,4 млн евро.