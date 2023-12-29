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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Галатасарай» и «Фенербахче» недовольны условиями от организаторов Суперкубка Турции

29 Декабря 2023 • 15:39 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
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Через 4 ч. 52 мин.

В пятницу вечером в Саудовской Аравии пройдёт матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче». Как сообщает NTVSpor, оба клуба чувствуют себя некомфортно из-за условий, которые выдвинули организаторы – они запретили футболки и баннеры с Мустафой Кемалем Ататюрком в честь 100-летия Турецкой Республики.

Ранее появлялась информация о том, что саудовцы запретили включать гимн Турции перед матчем, но источник отмечает, что эта информация неправдива.

Матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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