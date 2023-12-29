​«Галатасарай» и «Фенербахче» недовольны условиями от организаторов Суперкубка Турции

В пятницу вечером в Саудовской Аравии пройдёт матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче». Как сообщает NTVSpor, оба клуба чувствуют себя некомфортно из-за условий, которые выдвинули организаторы – они запретили футболки и баннеры с Мустафой Кемалем Ататюрком в честь 100-летия Турецкой Республики.

Ранее появлялась информация о том, что саудовцы запретили включать гимн Турции перед матчем, но источник отмечает, что эта информация неправдива.

Матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.