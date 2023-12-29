Джеко: «Мы с Икарди друзья»

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко рассказал о своём отношении к игроку «Галатасарая» Мауро Икарди.

Напомним, между футболистами произошла стычка по ходу матча 18-го тура чемпионата Турции. Затем спор Икарди и Джеко продолжился в социальных сетях.

«У нас нет проблем с Икарди. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Мы друзья», — цитирует Джеко журналист Ягыз Сабенсоглу.

После 17 матчей текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фенербахче» и «Галатасарай» делят между собой первое место в турнирной таблице. В активе обоих клубов по 44 набранных очка.

Свой следующий матч «Фенербахче» проведёт 7 января против «Истанбулспора». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.