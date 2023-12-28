​«Фенербахче» отчаялся заполучить Крунича и прорабатывает другие варианты

Турецкий «Фенербахче» отказался от идеи заполучить Раде Крунича из «Милана», за которым он ведет охоту с лета. Сербский футболист с боснийским паспортом не горел желанием покинуть «Милан», но в этом сезоне стал реже попадать в состав, что, безусловно, может повлиять на его решение.

Но в «Фенербахче» устали ждать ответа и прорабаотывают уже другие варианты. В частности, боссам турецкого клуба нравится Альберт Локонга, бельгийский полузащитник «Лутон Тауна», права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Но финансовые условия гипотетической сделки pianetamilan.it не сообщает.