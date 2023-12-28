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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Фенербахче» отчаялся заполучить Крунича и прорабатывает другие варианты

28 Декабря 2023 • 20:49 Комментировать

Турецкий «Фенербахче» отказался от идеи заполучить Раде Крунича из «Милана», за которым он ведет охоту с лета. Сербский футболист с боснийским паспортом не горел желанием покинуть «Милан», но в этом сезоне стал реже попадать в состав, что, безусловно, может повлиять на его решение.

Но в «Фенербахче» устали ждать ответа и прорабаотывают уже другие варианты. В частности, боссам турецкого клуба нравится Альберт Локонга, бельгийский полузащитник «Лутон Тауна», права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Но финансовые условия гипотетической сделки pianetamilan.it не сообщает.

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