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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Зиеш пропустит матч за Суперкубок Турции

28 Декабря 2023 • 14:47 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
1 2.45 X 3.40 2 2.85
29.12 20:45

Нападающий «Галатасарая» Хаким Зиеш не сможет принять участие в предстоящем матче с «Фенербахче» в рамках Суперкубка Турции.

30-летний марокканец не включен в заявку своей команды из-за повреждения, сообщает A Spor.

В текущем сезоне Зиеш принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» состоится завтра, 29 декабря. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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Галатасарай Фенербахче Хаким Зиеш Суперкубок Турции ещё теги

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Прогноз на точный счёт матча Галатасарай – Фенербахче Суперкубка Турции – 29 декабря 2023
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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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