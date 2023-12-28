Зиеш пропустит матч за Суперкубок Турции

Нападающий «Галатасарая» Хаким Зиеш не сможет принять участие в предстоящем матче с «Фенербахче» в рамках Суперкубка Турции.

30-летний марокканец не включен в заявку своей команды из-за повреждения, сообщает A Spor.

В текущем сезоне Зиеш принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» состоится завтра, 29 декабря. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.