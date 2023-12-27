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Избившего арбитра президента «Анкарагюджю» освободили из-под стражи

27 Декабря 2023 • 22:45 Комментировать

Турецкое издание Fanatik на своих страницах сообщает, что уже экс-президента столичного «Анкарагюджю» Фарука Коджу освободили из-под стражи до судебного заседания. Его адвокаты путём ходатайства добились того, чтобы Коджу отпустили из исправительного учреждения.

Напомним, что 11 декабря матч «Анкарагюджю» и «Ризеспора» поверг в шок весь футбольный мир. Разъярённый Коджа после финального свистка прорвался на поле и ударил по лицу главного рефери той встречи Халила Умута Мелера.

Позже функционера исключили на всю жизнь. Но это не самое главное в этом деле – теперь Коджу ждёт суд, на котором ему изберут меру наказания.

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Евро-Футбол.Ру,
Анкарагюджю Фарук Коджа Халил Умут Мелер ещё теги
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