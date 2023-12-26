​Джеко и Икарди продолжают переругиваться в социальных сетях

Мы уже сообщали, что матч лидеров турецкого чемпионата между «Фенербахче» и «Галатасараем» завершился нулевой ничьей, а Мауро Икарди, выступающий за «Галату», безуспешно требовал пенальти, из-за чего у него возник конфликт с Эдином Джеко. Их перепалка продолжилась и в социальных сетях. Икарди обвинил соперника в манипуляции арбитрами и пристыдил турецкий футбол за такое положение вещей. Джеко ответил:

- Ударился головой об штангу, потом пожаловался в социальных сетях. Это типично для них, стыдоба, - написал в социальных сетях Джеко.

Напомним, что босниец перебрался в «Фенербахче» минувшим летом.