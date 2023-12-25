​Гайч раззабивался в Турции – у форварда ЦСКА 8 голов в 4 последних матчах

Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, раззабивался в Турции. Как известно, 24-летний аргентинец в настоящий момент выступает за «Ризеспор» на правах аренды.
В понедельник в Суперлиге Турции «Ризеспор» играл против команды «Касымпаша». Игра завершилась со счётом 2:2, Гайч стал автором дубля.
Если взять четыре последних матча «Ризеспора», то ни в них Гайч записал на свой счёт восемь голов.
Отметим, что «Ризеспор» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
Протокол игры
|(1:0) Хайрадинович Харис30'
|45'Гайч Адольфо (1:1)
|(2:1) Да Кошта Нуну60'
|73'Гайч Адольфо (2:2)
Аккан Гёкхан•Шахин Мухаммет Таха•Аликулов Хусниддин36' (Османоглу Синан (36'•Яшар Сейфеттин Анил63') •Топчу Эмир Хан•Нильсен Каспер• 45'Шелви Джонджо•Олавоин Ибрахим•Кесер Бенхур46' (Пала Митхат (46') •Варешанович Дал81' (Минчев Мартин (81') •Зекири Альтин81' (Зауэр Густаво (81') •Гайч Адольфо
25 декабря. Стадион "Реджеп Тайип Эрдоган".
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