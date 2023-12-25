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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Гайч раззабивался в Турции – у форварда ЦСКА 8 голов в 4 последних матчах

25 Декабря 2023 • 22:47 Комментировать
Касымпаша
2:2
Ризеспор

Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, раззабивался в Турции. Как известно, 24-летний аргентинец в настоящий момент выступает за «Ризеспор» на правах аренды.

В понедельник в Суперлиге Турции «Ризеспор» играл против команды «Касымпаша». Игра завершилась со счётом 2:2, Гайч стал автором дубля.

Если взять четыре последних матча «Ризеспора», то ни в них Гайч записал на свой счёт восемь голов.

Отметим, что «Ризеспор» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Протокол игры  
Касымпаша2:2Ризеспор
(1:0) Хайрадинович Харис30'  
  45'Гайч Адольфо (1:1)
(2:1) Да Кошта Нуну60'  
  73'Гайч Адольфо (2:2)
Янниотис АндреасВинк КлаудиоОмеруо КеннетЧифтпынар Садик 41' (Нгой Жульен ( 41') Озчан ЯсинГюл ГёкханКара АйтачФалл МамадуХайрадинович ХарисБен Уаннес МортадаДа Кошта Нуну 86' (Гомис Ирон ( 86')
Запасные: Айдын Тайлан УткуЯвручу СарпДилли СелимАктас АднанЯнар АлиЙигит ЭмирханЙылдыз Мурат
Аккан ГёкханШахин Мухаммет ТахаАликулов Хусниддин 36' (Османоглу Синан ( 36'Яшар Сейфеттин Анил 63') Топчу Эмир ХанНильсен Каспер  45'Шелви ДжонджоОлавоин ИбрахимКесер Бенхур 46' (Пала Митхат ( 46') Варешанович Дал 81' (Минчев Мартин ( 81') Зекири Альтин 81' (Зауэр Густаво ( 81') Гайч Адольфо
Запасные: Четин ТарыкЛайне Янне-ПеккаКоркмаз ЭрайПинчи ОскарПехливан Халиль
25 декабря. Стадион "Реджеп Тайип Эрдоган".

 

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Касымпаша – Ризеспор чемпионата Турции – 25 декабря 2023
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1
2.22 3.45 3.05
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2
2.04 3.60 3.35
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1
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