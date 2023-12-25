​Гайч раззабивался в Турции – у форварда ЦСКА 8 голов в 4 последних матчах

Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, раззабивался в Турции. Как известно, 24-летний аргентинец в настоящий момент выступает за «Ризеспор» на правах аренды.

В понедельник в Суперлиге Турции «Ризеспор» играл против команды «Касымпаша». Игра завершилась со счётом 2:2, Гайч стал автором дубля.

Если взять четыре последних матча «Ризеспора», то ни в них Гайч записал на свой счёт восемь голов.

Отметим, что «Ризеспор» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.