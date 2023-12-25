​Джеко и Икарди чуть не сцепились в стамбульском дерби

Давно ожидавшийся матч семнадцатого тура турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Галатасараем» закончился нулевой ничьей, команды подтвердили, что в этом сезоне они практически равны - идут с идентичными показателями.

Но это не значит, что матч был скучным - зрителей позабавила стычка между лидерами нападения обоих клубов, по иронии судьбы в прошлом выступавших за миланский «Интер». Мауро Икарди попытался вмешаться в диалог боснийского гиганта с арбитром, но тот достаточно заметно оттолкнул аргентинца. Судья сделал вид, что ничего не заметил.