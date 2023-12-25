Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Джеко и Икарди чуть не сцепились в стамбульском дерби

25 Декабря 2023 • 03:48 Комментировать

Давно ожидавшийся матч семнадцатого тура турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Галатасараем» закончился нулевой ничьей, команды подтвердили, что в этом сезоне они практически равны - идут с идентичными показателями.

Но это  не значит, что матч был скучным - зрителей позабавила стычка между лидерами нападения обоих клубов, по иронии судьбы в прошлом выступавших за миланский «Интер». Мауро Икарди попытался вмешаться в диалог боснийского гиганта с арбитром, но тот достаточно заметно оттолкнул аргентинца. Судья сделал вид, что ничего не заметил.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче Эдин Джеко Мауро Икарди ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
25.12.23 в 17:00
Аланьяспор Аланьяспор
Самсунспор Самсунспор
2.22 3.45 3.05
Видео
25.12.23 в 17:00
Касымпаша Касымпаша
Ризеспор Ризеспор
2.04 3.60 3.35
Видео
25.12.23 в 20:00
Пендикспор Пендикспор
Анкарагюджю Анкарагюджю
2.85 3.45 2.33
Видео
25.12.23 в 20:00
Хатайспор Хатайспор
Бешикташ Бешикташ
3.20 3.60 2.09
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
03:48 · Турция
​Джеко и Икарди чуть не сцепились в стамбульском дерби
24 Декабря
21:12 · Турция
«Фенербахче» и «Галатасарай» поделили очки в дерби Стамбула
19:56 · Турция
«Фенербачхе» и «Галатасарай» в первом тайме голов не забили
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Гравильона подтвердил, что трансфер игрока в «Спартак» возможен
14:58 · Турция
​Уткин дал прогноз на матч лидеров Суперлиги Турции
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выбрал новую трансферную цель
04:38 · Турция
​Джеко всё-таки сыграет против «Гаталасарая»
23 Декабря
18:40 · Турция
​Представитель Черчесова отреагировал на связи с «Бешикташем»
18:34 · Турция
​Сульшер высказался о предложении «Бешикташа»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Перес перейти в «Спартак»
22 Декабря
23:14 · Турция
В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Черчесову
21:13 · Турция
Заварзин уверен, что у Черчесова не возникнет проблем в «Бешикташе»
20:01 · Турция
«Бешикташ» предложил контракт Сульшеру
16:06 · Турция
​Окслейд-Чемберлен выбыл на четыре месяца
14:51 · Россия. Премьер-лига
Черчесов может возглавить «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем