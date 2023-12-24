«Фенербахче» и «Галатасарай» поделили очки в дерби Стамбула

В воскресенье вечером в Стамбуле состоялось главное дерби Турции. «Фенербахче» принимал дома заклятых врагов из «Галатасарая», но в итоге многообещающий матч закончился ничьей – 0:0.

Первый тайм выдался на редкость скучным, а в тайме втором обе команды имели ряд опасных моментов. Хозяевам не везло с попаданием в створ ворот, а с моментами от гостей справлялся один из лучших голкиперов мундиаля в Катаре Доминик Ливакович.

После финального свистка «Фенербахче» и «Галатасарай» продолжают делить первое место. У обоих клубов – по 44 балла, но «Фенер» опережает «львов» лишь по дополнительным показателям, у него лучшая разница мячей.