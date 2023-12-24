«Фенербахче» и «Галатасарай» поделили очки в дерби Стамбула

В воскресенье вечером в Стамбуле состоялось главное дерби Турции. «Фенербахче» принимал дома заклятых врагов из «Галатасарая», но в итоге многообещающий матч закончился ничьей – 0:0.
Первый тайм выдался на редкость скучным, а в тайме втором обе команды имели ряд опасных моментов. Хозяевам не везло с попаданием в створ ворот, а с моментами от гостей справлялся один из лучших голкиперов мундиаля в Катаре Доминик Ливакович.
После финального свистка «Фенербахче» и «Галатасарай» продолжают делить первое место. У обоих клубов – по 44 балла, но «Фенер» опережает «львов» лишь по дополнительным показателям, у него лучшая разница мячей.
Протокол игры
Ливакович Доминик•Осайи-Самуэль Брайт• 12'Джику Александер•Остерволде Джейден•Кадыоглу Ферди•Креспо Мигель•Кавечи Ирфан• 57'Юндер Дженгиз46' (Юксек Исмаил (46') •Шиманьски Себастьян•Тадич Душан69' (Кинг Джошуа (69') • 72'Джеко Эдин90' (Бачуайи Миши (90')
Муслера Фернандо•Боэ Саша• 73'Нельссон Виктор•Бардакчи Абдулкерим•Йылмаз Барыш•Демирбай Керем90' (Н'Домбеле Тангай (90') •Торрейра Лукас 64'86' (Бакамбу Седрик (86') •Зиеш Хаким 85'86' (Айхан Кан (86') •Мертенс Дрис67' (Заха Уилфрид (67') •Актюркоглу Мухаммед 90'90' (Дервисоглу Халил (90') •Икарди Мауро
24 декабря. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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