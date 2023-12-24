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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербачхе» и «Галатасарай» в первом тайме голов не забили

24 Декабря 2023 • 19:56 Комментировать
Фенербахче
0:0
Галатасарай
окончен

В самом жарком матче футбольного воскресного вечера на табло пока что горят нули. Напомним, что прямо сейчас в азиатской части Стамбула проходит одно из самых знаменитых дерби мира – «Фенербахче» принимает «Галатасарай». И в первом тайме команды голов друг другу не забили – 0:0.

Прямо сейчас оба турецких топ-клуба имеют одинаковое количество очков (43 балла) и идут на первом и втором местах турнирной таблицы чемпионата Турции. «Фенер» опережает оппонентов лишь по дополнительным показателям.

Следить за ходом встречи из любой точки мира можно в нашей текстовой трансляции. Впереди второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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