«Фенербачхе» и «Галатасарай» в первом тайме голов не забили

В самом жарком матче футбольного воскресного вечера на табло пока что горят нули. Напомним, что прямо сейчас в азиатской части Стамбула проходит одно из самых знаменитых дерби мира – «Фенербахче» принимает «Галатасарай». И в первом тайме команды голов друг другу не забили – 0:0.

Прямо сейчас оба турецких топ-клуба имеют одинаковое количество очков (43 балла) и идут на первом и втором местах турнирной таблицы чемпионата Турции. «Фенер» опережает оппонентов лишь по дополнительным показателям.

Следить за ходом встречи из любой точки мира можно в нашей текстовой трансляции. Впереди второй тайм!