​Уткин дал прогноз на матч лидеров Суперлиги Турции

В воскресенье вечером в чемпионате Турции пройдёт матч между «Фенербахче» и «Галатасараем». После шестнадцати туров эти команды располагаются на вершине турнирной таблицы Суперлиги, набрав по 43 очка.

Прогноз на эту встречу дал известный журналист Василий Уткин.

«В этом матче я сделаю ставку дилетанта: страсти в чемпионате Турции накалены, отношения между командами всем понятны и известны. Поэтому тупо: в матче «Фенербахче» - «Галатасарай» удаление будет», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Фенербахче» - «Галатасарай» стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.