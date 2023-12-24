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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Уткин дал прогноз на матч лидеров Суперлиги Турции

24 Декабря 2023 • 14:58 Комментировать
Фенербахче
...
Галатасарай
1 2.15 X 3.65 2 3.15
Через 2 ч. 56 мин.

В воскресенье вечером в чемпионате Турции пройдёт матч между «Фенербахче» и «Галатасараем». После шестнадцати туров эти команды располагаются на вершине турнирной таблицы Суперлиги, набрав по 43 очка.

Прогноз на эту встречу дал известный журналист Василий Уткин.

«В этом матче я сделаю ставку дилетанта: страсти в чемпионате Турции накалены, отношения между командами всем понятны и известны. Поэтому тупо: в матче «Фенербахче» - «Галатасарай» удаление будет», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Фенербахче» - «Галатасарай» стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Галатасарай Фенербахче Василий Уткин ещё теги

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ФЕНЕРБАХЧЕ ГАЛАТАСАРАЙ
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