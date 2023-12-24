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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Джеко всё-таки сыграет против «Гаталасарая»

24 Декабря 2023 • 04:38 Комментировать

Турецкая Суперлига готовится к важнейшему матчу сезона - между собой сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай», два идущих на первых места с большим отрывом. Конечно же, обеим командам хочется предстать во всеоружии, но по поводу  «Фенербахче» в этом были большие сомнения, так как главный нападающий «Фенера», босниец Эдин Джеко, получил травму.

Но сейчас стало известно, что Джеко все-таки сможет сыграть, если тренер «Фенербахче» Исмаил Карталь доверится ему и поставит в основу. Игра пройдет 24 декабря, в воскресенье, она начнется в девятнадцать часов по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эдин Джеко
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