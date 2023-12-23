​Представитель Черчесова отреагировал на связи с «Бешикташем»

Алан Агузаров, представитель известного российского тренера Станислава Черчесова, высказался по поводу слухов о том, что специалист находится на радаре «Бешикташа».

«Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет», - слова представителя Черчесова приводит «Спорт-Экспресс».

Представитель 60-летнего Черчесова отметил, что тренер уже сказал «нет» целому ряду клубов.

Напомним, что Станислав Черчесов находится без работы с лета после увольнения из «Ференцвароша». Венгерский клуб расстался с россиянином после провала в квалификации Лиги чемпионов.