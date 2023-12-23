Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Сульшер высказался о предложении «Бешикташа»

23 Декабря 2023 • 18:34 Комментировать

Уле Гуннар Сульшер действительно может стать главным тренером турецкого «Бешикташа». 50-летний норвежец подтвердил поступление предложения.

«Я хотел бы поблагодарить «Бешикташ» за предложение. Я ещё не принял решение. Мне нужно знать, о чём конкретно идёт речь, долгосрочный этот проект или нет. Мне нужно подробно знать команду и возможности, которые будут предоставлены», - сказал Сульшер NTV.

Отметим, что Уле Гуннар Сульшер находится без работы уже больше двух лет после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Бешикташ» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Уле Гуннар Сульшер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 7
Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года 5
Камоцци: О Чалове знают в Европе 5
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
Футбол онлайн
Окончен
Сивасспор Сивасспор
Истанбулспор Истанбулспор
1
0
1.61 4.10 4.90
Видео
Окончен
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
Газиантеп Газиантеп
0
3
2.13 3.45 3.25
Видео
Перерыв
Трабзонспор Трабзонспор
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
1
1
1.65 3.85 4.90
Видео
24.12.23 в 13:30
Коньяспор Коньяспор
Кайсериспор Кайсериспор
2.65 3.35 2.55
Видео
24.12.23 в 16:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
Антальяспор Антальяспор
2.33 3.70 2.70
Видео
24.12.23 в 19:00
Фенербахче Фенербахче
Галатасарай Галатасарай
2.16 3.60 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
18:40 · Турция
​Представитель Черчесова отреагировал на связи с «Бешикташем»
18:34 · Турция
​Сульшер высказался о предложении «Бешикташа»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Перес перейти в «Спартак»
22 Декабря
23:14 · Турция
В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Черчесову
21:13 · Турция
Заварзин уверен, что у Черчесова не возникнет проблем в «Бешикташе»
20:01 · Турция
«Бешикташ» предложил контракт Сульшеру
16:06 · Турция
​Окслейд-Чемберлен выбыл на четыре месяца
14:51 · Россия. Премьер-лига
Черчесов может возглавить «Бешикташ»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии А интересуются экс-игроком «Динамо»
03:13 · Турция
Звезда «Галатасарая» может переехать в Саудовскую Аравию или США слухи
21 Декабря
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гайч оформил первый дубль в Турции
18:44 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо готов покинуть «Галатасарай»
12:51 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» намерен прервать аренду Анхелиньо
20 Декабря
22:30 · Турция
​Джеко травмировался и может пропустить принципиальный матч против «Галатасарая»
22:22 · Турция
Игра второй лиги Турции завершилась дракой и шестью удалениями видео
Все новости
Рекомендуем