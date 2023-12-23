​Сульшер высказался о предложении «Бешикташа»

Уле Гуннар Сульшер действительно может стать главным тренером турецкого «Бешикташа». 50-летний норвежец подтвердил поступление предложения.

«Я хотел бы поблагодарить «Бешикташ» за предложение. Я ещё не принял решение. Мне нужно знать, о чём конкретно идёт речь, долгосрочный этот проект или нет. Мне нужно подробно знать команду и возможности, которые будут предоставлены», - сказал Сульшер NTV.

Отметим, что Уле Гуннар Сульшер находится без работы уже больше двух лет после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Бешикташ» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.