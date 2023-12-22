В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Черчесову

Турецкий «Бешикташ» остался без главного тренера и активно ищет преемника Рызы Чалымбая. В СМИ появилась информация о том, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может занять вакантное место. И в клубе не исключили такой сценарий.

«Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — сказал Фейяз Узар Sport24.

Отметим, что в Турции также говорят о том, что «Бешикташ» может довериться Славену Биличу, Фабио Каннаваро, Рууду ван Нистелрою, Хорхе Сампаоли, Бруно Женезио или Франку де Буру.

После 16 туров Суперлиги «Бешикташ» идет на пятом месте и проигрывает лидеру 17 очков.