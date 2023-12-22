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Заварзин уверен, что у Черчесова не возникнет проблем в «Бешикташе»

22 Декабря 2023 • 21:13 Комментировать
Хатайспор
...
Бешикташ
25.12 20:00

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном назначении экс-тренера «красно-белых» Станислава Черчесова наставником «Бешикташа».

«Черчесов справится в «Бешикташе». У него есть опыт работы в России и в Европе. Для него в Турции не будет ничего нового», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опровергло информацию об интересе «Бешикташа» к 60-летнему специалисту.

Напомним, минувшим летом Черчесов был уволен из «Ференцвароша». Стоит сказать, что под руководством россиянина клуб два раза выиграл чемпионат Венгрии и один раз завоевал национальный Кубок.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Станислав Черчесов Юрий Заварзин ещё теги

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