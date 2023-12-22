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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» предложил контракт Сульшеру

22 Декабря 2023 • 20:01 Комментировать
Бешикташ
1:3
Аланьяспор

Руководство «Бешикташа» рассматривает возможность приглашения бывшего главного тренера и игрока «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, боссы «чёрно-белых» предложило норвежскому специалисту контракт на полтора года до окончания сезона-2024/2025.

После 16-ти туров турецкой Суперлиги «Бешикташ» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от первого места на 17 очков. Кроме Сульшера в список претендентов на тренерский пост стамбульцев входят Станислав Черчесов, Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Уле Гуннар Сульшер

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