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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Окслейд-Чемберлен выбыл на четыре месяца

22 Декабря 2023 • 16:06 Комментировать

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба «орлов», у 30-летнего футболиста в результате обследования выявили разрыв мышцы бедра.

Турецкие СМИ пишут о том, что Окслейд-Чемберлен будет восстанавливаться в течение четырёх месяцев. Таким образом, англичанин сможет вернуться на футбольное поле ближе к завершению сезона.

Алекс Окслейд-Чемберлен известен главным образом по выступлениям за «Саутгемптон», «Арсенал» и «Ливерпуль». В 22 матчах нынешнего сезона полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Алекс Окслейд-Чемберлен
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