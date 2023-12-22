​Окслейд-Чемберлен выбыл на четыре месяца

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен угодил в лазарет. Как сообщает пресс-служба «орлов», у 30-летнего футболиста в результате обследования выявили разрыв мышцы бедра.

Турецкие СМИ пишут о том, что Окслейд-Чемберлен будет восстанавливаться в течение четырёх месяцев. Таким образом, англичанин сможет вернуться на футбольное поле ближе к завершению сезона.

Алекс Окслейд-Чемберлен известен главным образом по выступлениям за «Саутгемптон», «Арсенал» и «Ливерпуль». В 22 матчах нынешнего сезона полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.