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Черчесова нет в шорт-листе «Бешикташа» эксклюзив

22 Декабря 2023 • 15:57 Комментировать
Хатайспор
...
Бешикташ
25.12 20:00

Российский специалист Станислав Черчесов не станет главным тренером «Бешикташа». Об этом рассказал источник, близкий к турецкому клубу.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 60-летний Черчесов не входит в число претендентов на пост главного тренера «Бешикташа». При этом клуб продолжает вести поиски зарубежного специалиста.

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом из-за неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов возглавлял «Спартак», «Легию», сборную России и многие другие коллективы.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Станислав Черчесов

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