Российский специалист Станислав Черчесов не станет главным тренером «Бешикташа». Об этом рассказал источник, близкий к турецкому клубу.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 60-летний Черчесов не входит в число претендентов на пост главного тренера «Бешикташа». При этом клуб продолжает вести поиски зарубежного специалиста.

Последней командой Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул минувшим летом из-за неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов возглавлял «Спартак», «Легию», сборную России и многие другие коллективы.

