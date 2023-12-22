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Звезда «Галатасарая» может переехать в Саудовскую Аравию или США слухи

22 Декабря 2023 • 03:13 Комментировать
Фенербахче
...
Галатасарай
1 2.20 X 3.80 2 2.95
24.12 19:00

Нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс попал в сферу интересов клубов МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Будущее 36-летнего игрока остаётся неизвестным – его действующий контракт истекает по окончании сезона. Ситуацией намерены воспользоваться неназванные американские и саудовские клубы. По заявлениям инсайдера Экрема Конура, бельгиец может покинуть европейский футбол уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Дрис Мертенс провёл 25 матчей за «Галатасарай» в нынешней кампании, став автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач. Трансферная стоимость экс-звезды «Наполи», по версии Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

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ФЕНЕРБАХЧЕ ГАЛАТАСАРАЙ
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