Нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс попал в сферу интересов клубов МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Будущее 36-летнего игрока остаётся неизвестным – его действующий контракт истекает по окончании сезона. Ситуацией намерены воспользоваться неназванные американские и саудовские клубы. По заявлениям инсайдера Экрема Конура, бельгиец может покинуть европейский футбол уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Дрис Мертенс провёл 25 матчей за «Галатасарай» в нынешней кампании, став автором четырёх забитых мячей и четырёх результативных передач. Трансферная стоимость экс-звезды «Наполи», по версии Transfermarkt, составляет 2 млн евро.