​Джеко травмировался и может пропустить принципиальный матч против «Галатасарая»

Поклонники «Фенербахче» в панике - в конце недели состоится матч с «Галатасараем», а босниец Эдин Джеко, вокруг которого строится вся игра «Фенербахче», получил травму. Причем случилось это даже не в матче, а в ходе банальной тренировки.

А ведь речь об игроке, который забил уже шестнадцать мячей за свой нынешний клуб! Впрочем, его травма не так и опасна, однако вопрос о том, восстановится ли он к важнейшему матчу, остается открытым.

Отметим, что после шестнадцати туров «Фенербахче» и «Гаталасарай» идут поровну, набрав по 43 очка. Они по разу проиграли и по разу сыграли вничью, а все остальные матчи выиграли.