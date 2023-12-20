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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Игра второй лиги Турции завершилась дракой и шестью удалениями видео

20 Декабря 2023 • 22:22 Комментировать

В турецком футболе очередной скандал. На этот раз инцидент произошёл в концовке матча между «Бурсаспором» и «Диярбакырспором». Эти команды выступают во втором по силе футбольном дивизионе Турции.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Диярбакыра. После финального свистка между командами вспыхнула массовая драка, которая завершилась шестью удалениями. В драку подключились болельщики и позже в дело пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка.

Напомним, на прошлой неделе президент «Анкарагюджю» сразу после матча с «Ризеспором» (1:1) нокаутировал рефери встречи Халила Умута Мелера. А вчера, 19 декабря президент «Истанбулспора» увёл свою команду прямо с матча в подтрибунное помещение из-за несогласия с решением арбитра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бурсаспор Диярбакырспор
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