В турецком футболе очередной скандал. На этот раз инцидент произошёл в концовке матча между «Бурсаспором» и «Диярбакырспором». Эти команды выступают во втором по силе футбольном дивизионе Турции.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Диярбакыра. После финального свистка между командами вспыхнула массовая драка, которая завершилась шестью удалениями. В драку подключились болельщики и позже в дело пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка.

Напомним, на прошлой неделе президент «Анкарагюджю» сразу после матча с «Ризеспором» (1:1) нокаутировал рефери встречи Халила Умута Мелера. А вчера, 19 декабря президент «Истанбулспора» увёл свою команду прямо с матча в подтрибунное помещение из-за несогласия с решением арбитра.