В услугах нападающего турецкого «Бешикташа» Венсана Абубакара заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии, об этом сообщает издание Sabah.

По данным источника, за ситуацией с 31-летним футболистом следят «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб».

Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» готовит предложение турецкой команде в размере десяти миллионов евро за форварда.

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.