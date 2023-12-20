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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Абубакаром интересуются клубы из Саудовской Аравии слухи

20 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать

В услугах нападающего турецкого «Бешикташа» Венсана Абубакара заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии, об этом сообщает издание Sabah.

По данным источника, за ситуацией с 31-летним футболистом следят «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб».

Ранее СМИ сообщали, что московский «Спартак» готовит предложение турецкой команде в размере десяти миллионов евро за форварда.

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.

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