Беспредел в Турции: футболисты избили судью

В Турции пострадал еще один футбольный арбитр. Как информирует Aykiri, скандальный инцидент произошел после поединка любительской лиги между «Кумчатыспором» и «Джизе Диклеспором».

По данным источника, футболисты «Кумчатыспора» напали на рефери после финального свистка и избили его. У судьи диагностирован перелом носа.

За последнее время это не первый скандал в турецком футболе. В поединке Суперлиги между командами «Анкарагюджю» и «Ризеспор» президент хозяев Фарук Кодже избил главного арбитра после завершения игры. За это руководитель получил пожизненную дисквалификацию.

В Турции приостановлены все матчи после избиения судьи